Milan, Pioli su Piatek: "Sta bene. Può fare meglio così come tutti gli altri"

Durante l'odierna conferenza stampa pre-Parma il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il momento non propriamente positivo di Kris Piatek: "Sta bene. Non si perde da soli e non si vince da soli, bisogna farsi aiutare ed aiutare tutti. Sta facendo buone prestazioni dando profondità, anche se non ha segnato in certe situazioni. Può fare meglio, lui come tanti giocatori del Milan e su questo dobbiamo insistere".