Milan, Pioli su Rodriguez: "Non penso al mercato. Domani ci sarà"

Fra i giocatori in uscita dal Milan c'è anche Ricardo Rodriguez. Complice l'esplosione di Theo Hernandez lo svizzero ha perso il posto e in questa sessione di mercato sta cercando un'altra soluzione. Tramontata o quasi la pista Fenerbahce, in corsa restano il PSV e qualche squadra tedesca. Questo il pensiero del tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa: "Non sono io a dover parlare di mercato, a me interessa solo che la squadra resti concentrata. Rodriguez ha avuto un piccolo problema fisico ma dovrebbe essere convocato per la partita di domani".