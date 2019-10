© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente il Milan può godersi un Suso decisivo. Lo spagnolo, inizialmente tenuto in panchina da Pioli, è entrato e ha segnato il gol vittoria su punizione. Questo il pensiero del tecnico a Sky: "Giocatore di grande qualità, può fare di più ma sono contento di allenare un giocatore con queste caratteristiche. Noi dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si perde mai per colpa di un calciatore solo. Oggi tutti abbiamo cercato la vittoria, siamo stati dentro la partita contro un avversario che ci ha creato difficoltà perché ci prendevano alti costringendoci a giocare in profondità. Abbiamo difeso bene e tante situazioni che non abbiamo sviluppato domenica scorsa stasera le ho viste migliorate".