Milan, Pioli sul derby: "Romagnoli potrebbe essere a disposizione. Settimana decisiva per Rebic"

vedi letture

Intervenuto a Sky, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla del derby facendo il punto sugli indisponibili: "Per Rebic sarà importantissima la prossima settimana, ha ancora un po' di dolore al gomito e vedremo quali saranno gli sviluppi. Romagnoli sta meglio e potrebbe essere a disposizione per il derby, Musacchio deve aspettare forse qualcosina in più. Per quanto riguarda Ibra e Duarte dobbiamo aspettare un'altra situazione che non possiamo decidere noi".