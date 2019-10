© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amaro in bocca per Stefano Pioli, allenatore del Milan che dopo il 2-2 col Lecce commenta a Sky uno degli episodi chiave della partita: "Sul rigore ci siamo spostati tutti verso la palla, centralmente non eravamo messi bene. Questo è un errore che abbiamo pagato a caro prezzo".