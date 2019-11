Milan, Pioli: "Suso disponibile. Dobbiamo esaltare le qualità di Piatek"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, parlando delle condizioni dei suoi giocatori: "Suso ha fatto una buona settimana di lavoro, ed è disponibile per giocare, Cosa manca a Piatek? Dobbiamo fare in modo di giocare dentro l'area avversaria per esaltare le caratteristiche di Kris. In alcune gare l'abbiamo fatto bene, prima di tutto cerchiamo di metterlo in condizione di sfruttare le sue caratteristiche. Conti sta bene fisicamente, ha fatto una buona partita con il Lecce fino all'episodio del rigore. Deve essere bravo a livello mentale a superare le difficoltà della gara. Un giocatore deve avere la capacità di andare oltre all'errore e stare nella partita con grande attenzione. Leao? Ho parlato in settimana con lui. È consapevole che contro la Lazio non è entrato con lo spirito giusto, mi auguro che abbia imparato la lezione".