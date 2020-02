© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto alle domande su Suso e Piatek in conferenza stampa: "Non abbiamo avuto problemi, nel calcio cambiano velocemente tante situazioni. Si va avanti". Milan corto a centrocampo e attacco? "A centrocampo recuperiamo Biglia settimana prossima, in attacco è andato via Piatek ma è arrivato Ibra".