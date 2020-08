Milan, Pioli: "Toccati livelli alti nel girone di ritorno, l'anno prossimo dobbiamo migliorare"

Le dichiarazioni di Pioli dopo Milan-Cagliari 3-0.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 contro il Cagliari: “Era giusto chiudere con una vittoria, per lo sforzo profuso da tutti in questo periodo. Se nel girone di ritorno abbiamo totalizzato 41 punti, vuol dire che abbiamo toccato livelli molto alti. Dato però che il prossimo anno ripartiremo da zero, adesso dobbiamo pensare al fatto che abbiamo concluso a -12 dal quarto posto e l’anno prossimo dobbiamo migliorare questo aspetto”.