Milan, Pioli: "Tonali non si deve accontentare. Domani spazio anche per Leao"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida esterna in Europa League contro lo Slavia Praga, che determinerà l'eventuale primo posto nel girone H: "Leao sta meglio e sarà convocato domani e il mio obiettivo è fargli fare un pezzo di partita. Spero di dargli uno spezzone in vista di domenica prossima. Tonali sta crescendo e domenica ha fatto una buona partita. Non si deve accontentare perché in tanti numeri durante la partita può ancora crescere vista la qualità che ha".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli