© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport fa il punto sulla situazione della panchina in casa rossonera: Stefano Pioli, pur non essendo sulla graticola, dovrà ripartire forte nel 2020 per ridare entusiasmo ad un ambiente che è stato affossato dalla cinquina rimediata a Bergamo. Difficile pensare ad un terzo tecnico stagionale per i rossoneri, più probabile che l'allenatore parmense porti a termine la stagione per poi salutare tutti, visto che nei piani del club c'è portare in rossonero un allenatore di grande carattere e spessore tecnico.