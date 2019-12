Milan, Pioli: "Vittoria arrivata con lucidità. Ora torniamo a lavorare"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo la vittoria conquistata contro in casa del Parma, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Credo che abbiamo vinto con la lucidità, abbiamo affrontato un avversario difficile, abbiamo gestito bene la gara, esserci riusciti a vincere nel finale significa che i giocatori ci hanno messo dedizione e questa è la base che non deve mancare mai. Le ultime prestazioni erano state all'altezza, abbiamo giocato alla pari con avversari più forti e oggi era arrivato il momento di tornare a vincere, una vittoria pesante, la classifica resta deficitaria quindi non possiamo sognare ma dobbiamo avere realismo, umiltà e tornare a preparare un'altra gara difficile. Hai vinto nella tua Parma? era una gara importante per il Milan, sono parmigiano e la seconda squadra che vado a vedere il risultato è quella del Parma ma ora sono troppo contento per la vittoria del Milan".