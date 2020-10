Milan, Pioli: "Vittoria per società e tifosi. Ibra un esempio per il mondo contro il Covid"

Dopo la vittoria arrivata nel derby, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "C'è grande soddisfazione per la società, i tifosi, per noi e il lavoro che stiamo facendo ma siamo solo all'inizio. Qualsiasi risultato non avrebbe cambiato il nostro percorso, ma questo è una vittoria che ci dà fiducia. I giocatori sono stati fantastici perché proprio come i nostri avversari abbiamo preparato questa gara con un solo allenamento. Ma abbiamo sofferto, stretto i denti, abbiamo battuto una squadra molto forte. Messaggio di Ibra al mondo? Ha ripreso ad allenarsi da una settimana e ha dimostrato di essere ad un livello fisico e mentale forte, questa pandemia ci sta colpendo ma si tornerà a fare una vita normale".