Milan, Pioli vota per la conferma di Ibrahimovic: l'alternativa è Dzeko

vedi letture

Stefano Pioli ha già fatto sapere alla dirigenza di voler continuare a lavorare con Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione ma, ovviamente, non entrerà nel merito delle questioni economiche e dunque sa benissimo che potrebbe anche essere costretto a salutare lo svedese a causa delle sue esose richieste contrattuali. Nel caso in cui si dovesse arrivare al divorzio, la strada che vorrebbe prendere il club rossonero non porta a un giovane in cerca di rilancio come Jovic, bensì ad una punta d'esperienza come Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma per i noti problemi di bilancio. Ovviamente Massara e Maldini sanno che Juve e Inter sono sulle tracce del bosniaco, ma intanto il piano B è tracciato anche con tutte le problematiche del caso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.