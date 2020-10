Milan, Pioli: "Zlatan sta bene. I titolari? Difficilmente fanno la differenza per il risultato finale"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport, alla vigilia dell'esordio in Europa League in casa del Celtic: "Abbiamo fatto tanto per superare i preliminari e arrivare alla fase a gironi. Adesso vogliamo arrivare fino alla fine. Il derby ci ha portato via tante energie mentali e fisiche all'inizio di un periodo fitto d'impegni. Domani sicuramente schiereremo la miglior formazione possibile ma non è detto che sia quella del derby. Sono convinto che il risultato raramente dipenda in toto dalla formazione titolare. Ho giocatori forti, volenterosi e che stanno bene. Sia Zlatan che tutti gli altri".

L'infortunio di Calhanoglu? Hakan ha avuto questo problema alla caviglia che valuteremo giorno per giorno".