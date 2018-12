Milan più forte dell'emergenza: 3 punti d'oro, decide Kessié dagli 11 metri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Succede tutto nella ripresa e per il Milan sono tre punti importantissimi: difficile considerare il Parma una concorrente per l'Europa, ma di certo in questo momento i crociati sono una delle formazioni più ostiche da affrontare e alla luce delle tante assenze con cui Gattuso deve fare i conti, il successo di oggi vale tantissimo. Aiutato dal VAR, ma anche dal un ritrovato Cutrone, il Milan ritrova il quarto posto e lancia la sfida alle squadre che giocheranno stasera, mettendo sei lunghezze tra sè e la Roma.

RETI BIANCHE - Gara subito godibile, Cutrone prova il tiro e lo stesso fa Grassi nell'area opposta, ma è la posizione di Kessié a dare molto fastidio alla retroguardia gialloblù: Barillà fatica a contenere il diretto avversario che spesso crea pericolo con inserimenti e tiri dalla media distanza. Il Parma si abbassa tanto e soffre l'aggressività di un Milan in eccellenti condizioni atletiche, tentando qualche sporadica ma inoffensiva ripartenza. Al contrario il Milan è insidioso con grande continuità: Suso fa fuori Gagliolo e con il sinistro conclude a fil di terreno, Sepe si rifugia in corner. La risposta crociata arriva su calcio piazzato: Scozzarella scodella al centro, Gagliolo si libera e colpisce quasi senza staccare, lambendo il palo alla destra di Donnarumma.

BOTTA E RISPOSTA - Al rientro in campo, ecco i gol: il primo lo fa il Parma, con un colpo di testa preciso e violento di Roberto Inglese. Calcio d'angolo battuto teso da Scozzarella, l'ex Chievo supera Kessié e insacca. La risposta del Milan comunque è immediata: assist di Suso, Barillà alza la parabola e Cutrone non la fa neanche ribalzare, concludendo al volo e battendo Sepe imparabilmente. Le brutte notizie per il Parma non finiscono qui: Gervinho intanto va ko e chiedere il cambio per un problema muscolare, tocca a Ciciretti.

ANCORA VAR - Tecnologia ancora in azione, ancora a punire una leggerezza in area di rigore da parte del Parma. Cross da sinistra, Scozzarella non ci arriva, Cutrone neanche e la palla sbatte sul braccio di Bastoni: Calvarese attende e a fine azione va a rivedere il replay, è calcio di rigore. Dal dischetto Kessié è implacabile, il Milan ribalta il risultato. D'Aversa cerca di sbilanciare i suoi con gli inserimenti di Stulac e Ceravolo, ma le occasioni migliori capitano sui piedi di Grassi: doppio inserimento alle spalle della retroguardia, doppia conclusione affrettata e fuori misura.