Milan, più Kjaer che Musacchio: l'argentino saluterà a fine stagione senza maglia da titolare

Il Milan fa i conti con i propri difensori centrali. Perché se Romagnoli - almeno per ora - appare intoccabile nelle gerarchie, con Duarte fermo ai box c'è una sfida interna fra Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Per il danese c'è una possibilità di riscatto per una cifra molto bassa - un milione e mezzo, riporta Tuttosport - e ha trovato continuità, mentre l'argentino ha perso colpi e posizioni: in caso non ritrovasse una maglia da titolare Musacchio chiederà la cessione a fine stagione.