© foto di Federico Gaetano

Il Milan segue Stefano Sensi per il centrocampo e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli intermediari sono al lavoro per cercare di trovare un accordo che possa andare bene sia al Sassuolo che ai rossoneri. Il Milan, ad esempio, è stato informato che agli emiliani piace il portiere Alessandro Plizzari. Il ragazzo non gioca ed è in un momento delicato della carriera, visto che il suo contratto scade nel giugno 2020. Il talento milanista andrebbe volentieri al Sassuolo, dove troverebbe molto più spazio. Il club di Squinzi valuta Plizzari intorno ai 5 milioni di euro: potrebbe essere lui la chiave per arrivare a Sensi, al quale piace un sacco l’idea di diventare rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.