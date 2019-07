© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan porta in casa rossonera un'abbondanza di portieri. Sono quattro attualmente quelli in rosa: oltre al fratello Antonio ci sono Pepe Reina, il cui ingaggio è di 3 milioni di euro e Alessandro Plizzari, reduce da un ottimo Mondiale Under 20 che ne ha confermato le qualità e che legittimamente alimenta le sue ambizioni. Uno fra il giovane e l'esperto spagnolo andrà via, tutto dipenderà dalle gerarchie che darà Marco Giampaolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.