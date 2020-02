vedi letture

Milan, Pobega brilla con il Pordenone: in estate tornerà in rossonero

Il Milan tiene sotto osservazione i progressi di Tommaso Pobega, attualmente in prestito al Pordenone. Il centrocampista classe '99 sta disputando un'ottima stagione in serie B condita da 5 reti in 19 presenze ufficiali. Un andamento simile a quello di Gaetano Castrovilli, reduce da un'ottima stagione con la Cremonese prima di diventare un punto cardine della Fiorentina. Il Milan, nel prossimo mercato, dovrà intervenire sul mercato per la ricostruzione del reparto di centrocampo e Pobega tornerà a casa base per aggregarsi alla rosa della prima squadra.