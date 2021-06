Milan, Pobega sarà valutato in ritiro: possibile la permanenza in rossonero del centrocampista

Il futuro di Tommaso Pobega, reduce dal prestito allo Spezia, è ancora incerto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan prenderà una decisione sul giocatore a ritiro inoltrato, tenendo anche in considerazione l'idea di farne un'alternativa per il centrocampo. Non è da escludere, dunque, una permanenza del classe '99.