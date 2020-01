© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è a caccia di un rinforzo per gli esterni d’attacco (Politano e non solo). Le deludenti prestazioni di Suso hanno spinto la dirigenza rossonera a fare delle valutazioni già a gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la ricerca di un sostituto spiega quanto il futuro dello spagnolo sia incerto. Lo spagnolo potrebbe lasciare il club rossonero (a gennaio o in estate), ma al momento non ci sono offerte sul tavolo. Insieme al livello delle sue prestazioni sono calate anche le pretendenti: si è fatta avanti la Sampdoria, con una richiesta di prestito, e non sembrano esserci molte altre soluzion