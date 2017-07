Milan, Poli saluta: "Via con gratitudine. Grazie a Berlusconi e Galliani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Poli saluta i tifosi del Milan. Da oggi il centrocampista di Vittorio Veneto è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna e, dopo la firma, ha voluto riservare un ricordo ai suoi ex tifosi tramite il suo account Instagram: "Dopo quattro stagioni lascio il Milan. Me ne vado con gratitudine e affetto ringraziando i tifosi che mi hanno sempre sostenuto dalla prima volta che sono entrato a San Siro, il Presidente Berlusconi che in privato non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno e Adriano Galliani dal quale ho appreso la grandezza del mondo rossonero. Un saluto a tutti, vi porterò nel cuore!".