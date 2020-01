© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Milannews.it l'Inter per cedere Matteo Politano, su cui nelle ultime ore si sarebbe mosso anche il Milan, chiederebbe 25 milioni di euro. Questo perché il club nerazzurro non ha intenzione di produrre una plusvalenza in bilancio cedendo l'attaccante classe '93 a un prezzo inferiore rispetto a quanto pagato al Sassuolo per acquistarlo.