© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si registrano passi in avanti significativi riguardo la trattativa tra Milan e Inter per il futuro di Matteo Politano: le parti stanno ragionando anche su un possibile scambio, esubero per esubero, secondo FcInterNews.it. In uscita da Milanello ci sono Suso, Ricardo Rodriguez e Frank Kessie, tutte possibilità che non sembrano riscaldare Antonio Conte.