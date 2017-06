Milan, posizione irremovibile: Donnarumma resta fino al termine del contratto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla posizione del Milan nei confronti di Gianluigi Donnarumma, con una permanenza che, al momento, non è del tutto da escludere. L'input del presidente Li Yonghong va infatti in questa direzione: Gigio non è in vendita e resterà in rossonero fino alla naturale scadenza del contratto.

Non la pensa così l'agente Mino Raiola, che nelle prossime settimane porterà delle offerte per il proprio assistito, soprattutto per scongiurare il rischio di passare un'intera stagione in panchina e in un ambiente ostile. Il Real Madrid resta in pole position.