© foto di Gaetano Mocciaro

La sentenza della UEFA sul caso Milan è arrivata e i rossoneri dovranno rinunciare a 12 milioni di ricavi dall'attuale Europa League, oltre ad avere la rosa limitata a 21 giocatori per le prossime due stagioni. In tutto questo, come comunicato dalla stessa UEFA, contro questa sentenza, la società può presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, come previsto dall'articolo 34(2) delle Norme procedurali dell'Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club e dagli articoli 62 e 63 degli Statuti UEFA.