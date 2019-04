Milan, possibile rivoluzione in mediana: tre big in bilico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan si interroga sulla mediana del futuro iniziando a fare le prime valutazioni su tre nomi che, partendo, potrebbero cambiare di molto il volto della squadra rossonera. Il primo è Tiemouè Bakayoko, che col passare delle settimane e dei mesi ha garantito un rendimento di alto livello ma che ha un riscatto fissato alla cifra altissima di 35 milioni di euro. Il Chelsea non farà sconti e quindi, per tenerlo, servirà eventualmente sacrificare altri centrocampisti. Lucas Biglia, che ha un altro anno di contratto a 3,5 milioni di euro, ha ricevuto diverse offerte, una importante dal Boca in patria, e potrebbe ragionare sulla possibilità di andare via, anche perché molto legato a Gattuso che è tutto tranne che confermato. Il terzo nome è quello di Franck Kessie che non è più certo della permanenza dopo la sceneggiata a margine del derby e soprattutto perché è uno dei pochi in rosa che potrebbe garantire una plusvalenza tramite una cessione immediata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.