Milan, posticipato pagamento di parte del debito con Elliott

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata dedicata all'Assemblea dei Soci in casa Milan. Come riporta MilanNews, tra i punti all'Ordine del Giorno c'era la proposta di modifica del regolamento del prestito obbligazionario garantito non convertibile. La società, rappresentata da Marco Fassone, ha chiesto di modificare, in accordo con Elliott, il prestito obbligazionario di 54 milioni emesso nel maggio 2017, posticipando il pagamento di 15 milioni al 30 giugno 2019. Alla domanda di uno degli azionisti, che chiedeva se la modifica fosse dovuta a problemi di liquidità del club, l'amministratore delegato ha risposto che è una decisione presa per rientrare nei parametri di liquidità della Federazione. Tecnicamente serve a migliorare il coefficiente patrimoniale del club e a diminuire la parte debitoria sull’esercizio 17-18.