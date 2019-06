© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Milan si appesta a entrare nel vivo e uno dei primi nomi è quello di Dennis Praet. Perfetto dal punto di vista tecnico per il neo tecnico rossonero, che lo ha già avuto a Genova, ottimo anche sotto il punto di vista economico, visto che la Sampdoria ha necessità di vendere e Boban e Maldini sono pronti a fare l'offerta, per accontentare l'allenatore con il primo colpo fatto apposta per lui. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.