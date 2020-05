Milan, prende quota l'ipotesi scambio Florentino Luis-Paquetà: si è aperto un canale di trattativa

vedi letture

Salgono le quotazioni di Florentino Luis per il Milan. Il club rossonero avrebbe incassato l’ok di Rangnick per l’acquisto del centrocampista classe 1999 del Benfica. Per cercare di sbloccare la trattativa l’idea sarebbe quella di inserire Lucas Paquetà, giocatore interessante ma che a Milano ha vissuto alti e bassi. In questi giorni, si legge su Tuttosport, si sarebbe aperto un canale di trattativa.