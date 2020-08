Milan, pressing per Bakayoko ma il Chelsea continua a sparare alto

L'intesa con Tiemoué Bakayoko è ormai una certezza in casa Milan, con il calciatore che si abbasserebbe l'ingaggio a 3 milioni più bonus con l'idea di tornare a vivere da protagonista in rossonero. Adesso però manca l'accordo con il Chelsea, che chiede 25 milioni cash per cederlo subito, troppi per i rossoneri. L'idea è quella di proporre un prestito con i Blues che vorrebbero inserire un obbligo a cifre vicine ai 30 milioni e dunque ancora troppo alte per il Milan. Le soluzioni sono due: o abbassare le pretese londinesi per l'obbligo, o ripiegare sul prestito con diritto per rimandare il riscatto alla prossima estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.