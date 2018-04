Milan, pressing per Berardi: è il primo nome per il dopo Suso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono i rumors su un possibile futuro al Milan di Domenico Berardi del Sassuolo, il punto lo fa oggi La Gazzetta di Modena. Il classe '94 piace molto al ds Mirabelli: sarebbe l'alternativa a Suso che potrebbe partire in estate ma non ai 35-40 milioni di euro chiesti in passato dalla società di Squinzi. Possibili contropartite dell'affare i vari Gabbia, Bellanova, Simic, Bertolacci, Antonelli e Locatelli.