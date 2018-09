Milan, pressing su Paquetà: con l'aiuto di Kakà, ma non di Serginho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo ha da tempo battezzato Lucas Paquetà, attaccante del Flamengo, come possibile rinforzo di qualità per la fase offensiva e obiettivo concreto in vista della prossima estate. Stando a Tuttosport per lui si è già mosso l'ambasciatore rossonero Kakà, reduce da una settimana di apprendistato a Milanello e ritornato in Brasile anche per aiutare il Milan nella corte a nuovi talenti. Non verrà aiutato però da Serginho: il suo contratto da osservatore è scaduto, da un po' di tempo.