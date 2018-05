Milan, pressing sulla FIGC ma è inutile. E dal 1° giugno FPF più severo

© foto di Federico Gaetano

"Pressing del Milan sulla FIGC ma è inutile" titola Tuttosport all'interno delle sue pagine dedicate ai rossoneri: "Oggi va consegnata la relazione difensiva all'UEFA che il 7 giugno terrà l'udienza e a metà mese emetterà la sentenza. Uva: 'La Federcalcio non conosce la carte e non può fare nulla'". Ieri Fassone ha disertato due impegni istituzionali per mettere a posto le ultime carte. Tutto tace sul fronte Yonghong Li. E intanto dal 1° giguno entrano in vigore gli aggiornamenti del Fair Play Finanziario e i primi impatti saranno sul mercato. In merito il managing director di UEFA, Andrea Traverso, ha dichiarato: "Succederà quando società mostreranno segnali di allarme, ad esempio una situazione debitoria molto elevata e spese per trasferimenti che superano di 100 milioni quanto incassato, come PSG, Milan e Manchester City l'estate scorsa".