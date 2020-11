Milan, presto il rinnovo di Kessie: il centrocampista è ormai essenziale per Pioli

Il Milan pensa al rinnovo di Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Milannews.it le voci di mercato che lo volevano lontano dal club rossonero sono ormai lontanissime e in via Aldo Rossi nessuno pensa nemmeno minimamente di rinunciare a lui in futuro. Il suo contratto scade il 30 giugno 2022, quindi c'è ancora tempo per trovare un accordo per il prolungamento, ma non bisognerà aspettare troppo per evitare che si possa ripetere un'altra situazione come quella che i rossoneri stanno vivendo con Gigio Donnarumma e Calhanoglu. Il club deve dunque mettere tra le sue priorità anche il rinnovo del centrocampista milanista che va blindato il prima possibile.