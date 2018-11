Milan, presto l'incontro con l'agente di Rodrigo Caio. Costa 7-8 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei prossimi giorni, racconta il portale brasiliano Gazeta Esportiva, l'agente del difensore del San Paolo Rodrigo Caio, Nick Arcuri, volerà in Europa per incontrare i club interessati a lui. Fra questi c'è il Milan, da tempo sulle sue tracce, ma pure clun spagnoli, russi e portoghesi. Il club brasiliano, con cui Rodrigo Caio ha un contratto fino al 2021, chiede fra i 7 e gli 8 milioni di euro per il cartellino. Particolare non di poco conto: il difensore ha anche il passaporto italiano.