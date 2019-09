© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma ma non solo: presto il Milan dovrà discutere con Raiola anche del rinnovo di Bonaventura, il cui contratto è in scadenza nel 2020. Già nelle prossime settimane le parti potrebbero incontrarsi per provare a raggiungere un accordo: Jack è tornato a disposizione dopo il grave infortunio della passata stagione ed è pronto a giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico Giampaolo. Lo riporta Tuttosport.