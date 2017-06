Milan, presto un incontro con l'agente di Bacca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Sky il Milan ha in programma nella prima settimana di luglio un incontro con l'agente di Carlos Bacca. Il colombiano non rientra nei piani né di Vincenzo Montella né della società, che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Dall'altra parte c'è l'entourage del giocatore, che preferirebbe il trasferimento in prestito.