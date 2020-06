Milan, previste per mercoledì le visite mediche del terzino destro Kalulu

Inizialmente atteso per la giornata di oggi a Milano, Pierre Kalulu è stato costretto a rinviare il ruo arrivo in Italia e dunque le visite mediche col Milan a mercoledì. Nessun contrattempo né problema col club che lo accoglierà a partire dalla prossima stagione, ma solo un ritardo causato dalla possibilità di viaggiare verso il nostro paese a causa delle regole anti-Covid. A metà settimana il nuovo giocatore rossonero prelevato a parametro zero dopo l'esperienza al Lione, effettuerà i test atletici come programmato dalla società di via Aldo Rossi. A riportarlo è Sky Sport.