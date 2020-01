© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan sta cercando un rinforzo per il tridente d’attacco, alla luce delle deludenti prestazioni offerte da Suso in questa stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, prima ancora di Politano i rossoneri avevano individuato nel romanista Cengiz Under una soluzione particolarmente gradita. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, non ci sarebbero ancora stati contatti: la valutazione del giocatore turco è di 50 milioni.