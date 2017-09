Milan, prima sbandata stagionale. Tanti problemi ancora da risolvere

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto d’un colpo il Milan torna con i piedi a terra, l’entusiasmo e l’euforia di inizio stagione si è trasformata in delusione dopo il pesante ko contro la Lazio. Quattro gol subiti nel giro di 50 minuti, con Immobile che sigla tre reti e un assist, contro una difesa colabrodo e mal posizionata. E’ tutta questione di atteggiamento e mentalità, il Milan per ora ha tanti valori individuali ma non li ha ancora amalgamati bene, manca l’organizzazione. Inoltre contro una squadra tosta come la Lazio, preparata tatticamente, Montella avrebbe dovuto pensare alle contromisure per limitare il gioco avversario, invece è stata una partita a senso unico.

Ma anche dalle sconfitte più brutte si può ripartire. La formazione di Montella ha evidenziato lacune tattiche, in particolare sul posizionamento dei quattro gol incassati, e qualche scelta dubbia nella formazione iniziale ha consegnato i tre punti ai biancocelesti, sapientemente guidati dal Inzaghi. Il Milan non può essere quello visto all’Olimpico, la squadra ha grandi valori, dopo un mercato da 230 milioni è lecito attendersi di più, ma i fatti dicono che bisogna trovare ancora la quadra giusta. Lazio-Milan finisce con una brutta figura dei rossoneri, la sconfitta però può servire da lezione per non cadere negli stessi errori in futuro: “Questo ko deve essere uno schiaffo salutare per tutti”, ha detto Bonucci a fine gara. Lo stesso Montella penserà se accelerare il processo di trasformazione del modulo per un rapido passaggio alla difesa a tre.