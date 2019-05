© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primi contatti esplorativi tra alcuni intermediari ed Eusebio Di Francesco in chiave panchina del Milan, con la candidatura del pescarese che si scalda giorno dopo giorno. La stretta intorno al nome è comunque lontana, anche perché prima, i dirigenti milanisti, vogliono conoscere quale sarà il piazzamento finale della squadra, visto che la Champions fa la differenza per introiti e appeal.

A chi piace e a chi no - Il club rossonero sta pensando all'ex Roma perché ritenuto all'altezza dei piani di rilancio tecnico della rosa. Piace per il gioco che ha saputo far esprimere alle sue precedenti squadre ma anche per il suo metodo di lavoro con i giovani. Il problema sono i tifosi, che per il momento sono alquanto freddi (eufemismo) nei confronti di un allenatore che arriva pur sempre da un esonero e non da una serie di successi.

Gli altri nomi - A Gazidis piace anche Gian Piero Gasperini che però pare essere del tutto intenzionato a proseguire nella sua bellissima esperienza atalantina. Più complicato, anche per un discorso di fair play finanziario, arrivare a profili come quelli di Sarri, Conte o Jardim. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.