© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan fa sul serio per Krzysztof Piątek. Come riporta Sky Sport, il club rossonero ha avviato i primi reali contatti con il Genoa per l'attaccante polacco, cercando di cautelarsi in caso di addio di Gonzalo Higuain. Preziosi non vorrebbe cedere il bomber a gennaio, serve un'offerta da almeno 40 milioni. Il Milan sta studiando le possibili modalità del trasferimento.