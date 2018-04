Milan, primo anno cinese con Mr Li: la proprietà rassicura sul progetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan festeggia oggi un anno di proprietà cinese. Dopo il closing del 13 aprile 2017 il club di Silvio Berlusconi è passato a Li Yonghong e si è aperta l’era cinese, fatta di grossi investimenti come dimostra il mercato estivo, ma anche di un rifinanziamento del debito con Elliott che ad oggi non c’è ancora stato, un anno molto intenso, in cui il Milan ha iniziato presto la sua avventura in Europa, fin da luglio con il preliminare contro il Craiova, poi l’esonero di Montella, l’arrivo di Gattuso e il rinnovo recente con un triennale. Il presidente ha voluto commentare attraverso una lettera questo anno vorticoso che ha coinvolto il mondo rossonero, a cominciare proprio da Gattuso, tecnico molto apprezzato dalla proprietà: “Rino è un allenatore passionale e carismatico. Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo”.

Ma ciò che più interessa ai tifosi milanisti è l’aspetto finanziario, la speranza infatti è che sia un progetto duraturo, fatto di investimenti e di continui miglioramenti: “Questo è solo l'inizio del progetto di rendere il Milan stabile e vincente, che porteremo avanti puntando sempre all'eccellenza e nel pieno rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti", ha spiegato il patron cinese. “Colgo l’occasione per sottolineare ancora una volta che stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Certamente abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove merita di essere: ai vertici del calcio europeo”.