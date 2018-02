Milan, primo colpo per l'estate: preso Strinic a parametro zero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan ha già messo a segno il primo colpo di mercato in vista del prossimo luglio: si tratta di Ivan Strinic, esterno mancino in scadenza con la Sampdoria. Il croato a fine giugno si svincolerà con i blucerchiati e Mirabelli ha già informato il club ligure della trattativa in corso per firmare il contratto con l'ex Napoli. Siamo agli ultimi dettagli, poi l'affare sarà chiuso. L'annuncio arriverà solo più avanti, ma intanto i rossoneri hanno già preso l'alternativa a Ricardo Rodriguez e lo hanno fatto con netto anticipo. Dopo il Mondiale, Strinic sarà milanista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.