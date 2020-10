Milan primo in classifica? Pioli ci va cauto: "È solo l'inizio di campionato, pensiamo alla Roma"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, mister Stefano Pioli ha risposto anche a un'inevitabile domanda sul primo posto in classifica dei rossoneri: "È solo l'inizio del campionato, quella di domani è una gara importante che proveremo ad approcciare bene e con determinazione. Dobbiamo affrontare la Roma in una partita tecnicamente di alto livello".



Con la Roma può essere la prova del nove?

"Secondo me sono tutte prove del nove. Noi dobbiamo giocare al massimo e poi valuteremo le cose positive e negative. Bisogna riflettere sul nostro percorso e pensare a ogni singola partita come se fosse quella più importante".