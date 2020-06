Milan, primo successo con una big: rossoneri aggrappati al treno Europa

Seconda vittoria consecutiva del Milan nel post Covid. I rossoneri dopo aver battuto il Lecce sono riusciti a superare anche la Roma a San Siro, con un netto 2-0. Il caldo ha inciso tantissimo sulla gara, soprattutto per un match alle 17.15, ma nella ripresa i rossoneri sono cresciuti fisicamente e hanno messo sotto la Roma. Prima Rebic, al suo ottavo centro in campionato, e poi il rigore di Calhanoglu, hanno regalato al Milan un altro successo che consente alla squadra di tenersi attaccato al treno Europa. Il Milan è sempre settimo ma ha staccato di tre punti Parma e Hellas, mentre guarda da vicino Napoli e la stessa Roma per un inserimento in caso di passi falsi. “Abbiamo 40 giorni, voleranno via, dobbiamo stare dentro il nostro obiettivo. Ci sarà da soffrire e da sudare con questo caldo e con tante panchine in pochi giorni. Stiamo giocando da squadra seria, e se giochiamo così con le qualità che abbiamo possiamo centrare i nostri obiettivi anche se davanti a noi abbiamo squadre forti”, ha dichiarato il tecnico rossonero Stefano Pioli a Dazn dopo il match.

Per il Milan si tratta del primo successo stagionale contro una big. Fino ad ora non aveva mai superato una squadra avanti in classifica, solo sconfitte e un pareggio. “Nulla è semplice in Serie A, siamo stati bravi ad affrontare una Roma molto forte. Siamo stati bravi a gestire i ritmi e non concedere quasi nulla a loro”, ha affermato il capitano Alessio Romagnoli. Contro i giallorossi è arrivato un successo contro una delle cosiddette big, successo che ai rossoneri in Serie A mancava dal 13 aprile 2019, quando Franck Kessie decise la sfida casalinga contro la Lazio, che terminò quindi 1-0 per gli uomini allenati da Rino Gattuso.