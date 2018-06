Milan, priorità al centravanti: con l'Europa Immobile resta in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che il Milan acceda o meno in Europa League, la ricerca di un centravanti è ormai diventata una questione di principio. Nel caso in cui l'Europa venisse confermata, ecco che Mirabelli si muoverebbe per un attaccante top, con Ciro Immobile che resta in pole, seguito a ruota dal 'solito' Andrea Belotti che però Cairo non vorrebbe liberare, proprio come un anno fa. Anche Radamel Falcao è un nome da tenere caldo, il colombiano è attratto dall'Italia e dai rossoneri. Per Simone Zaza i contatti sono già stati avviati, con Bozzo come intermediario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.