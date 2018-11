Milan, priorità al difensore per gennaio. Leonardo pensa agli scontenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan darà priorità all'acquisto di un centrale di difesa per la prossima finestra di calciomercato. Secondo il 'Corriere dello Sport', Leonardo si sta muovendo soprattutto per giocatori che in questo momento stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre. Come Daniele Rugani, centrale della Juventus, o Eric Bailly del Manchester United. In alternativa, sempre vivi i contatti per Rodrigo Caio del San Paolo.