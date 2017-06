Milan, priorità al portiere: la dirigenza ha aperto la caccia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigio Donnarumma doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti dei cinesi. Il rinnovo del portiere era ritenuto una delle priorità assolute della nuova dirigenza e la scelta di non proseguire il rapporto con i rossoneri ha gettato nello sconforto tutta la società. Fassone e Mirabelli tenevano molto al rinnovo di Gigio, l'offerta è sempre stata allettante, ma nell'istante in cui Raiola ha affermato di non voler accettare i 5 milioni a stagione, la dirigenza si è messa a studiare su chi affidare la porta.

Immediatamente è scattata la caccia al sostituto di Gigio e nelle ore successive Mirabelli in primis ha sondato per Neto e Perin, i primi due nomi sulla lista. In realtà con il portiere della Juve già qualche settimana fa c'erano stati dei contatti, proprio per non farsi trovare impreparati nel caso Donnarumma avesse rifiutato il rinnovo. Anche l'agente di Perin è stato chiamato in causa, al momento c'e distanza economica con il Genoa mentre il ragazzo accetterebbe ad occhi chiusi, cosi come Neto. Il Milan sta facendo le sue valutazioni, Neto non ha il gradimento della tifoseria, mentre Perin spaventa per l'aspetto fisico dopo la rottura del crociato.

Non saranno gli unici ad essere valutati, il casting è iniziato da qualche ora ma il Milan vuole provare a chiudere la questione prima del raduno, entro massimo dieci giorni. Non sono escluse sorprese all'estero, i profili suggeriti da agenti.e intermediari riguardano pure portieri di altri campionati.